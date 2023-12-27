Доллар еще подешевел на торгах 27 декабря
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 455,50 тенге, снизившись еще на 0,80 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 63,73 тенге.
Нацбанк установил курс евро в 502,39 тенге, рубля – 4,99 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 456,3-458,3 тенге, евро – по 500-503 тенге, российские рубли – по 4,93-5,07 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 декабря.
Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,16%, до 80,72 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подешевели на 0,25%, до 75,38 доллара за баррель.
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