Названа дата возвращения Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен"
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Как информирует TyC Sports, парижане ожидают увидеть своего нападающего на тренировках уже 3 января. Из-за отпуска в 10 дней, лучшего игрока катарского мундиаля не будет на ближайших матчах команды. По расписанию "ПСЖ" планирует игры Лиги 1 со "Страсбуром" (28 декабря) и "Лансом" (1 января), а также матч Кубка Франции против "Шатору" (6 января).
Фото: twitter/WeAreMessi
Скорее всего фанаты увидят Месси в поединке против "Анжера", в матче 18-го тура французского первенства, который пройдет 11 января. В эти дни аргентинский форвард проводит свой отпуск на Родине, в городе Росарио.
Тем временем, две другие звезды "Пари Сен-Жермена" - Килиан Мбаппе и Неймар присоединились к коллективу, и смогут выйти на поле 28 декабря, в игре против "Страсбура".