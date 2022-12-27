Время ухода за лицом с инвалидностью запишут в трудовой стаж в Казахстане

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов на брифинге в СЦК 27 декабря рассказал, как изменится положение родственников, ухаживающих за лицом с особыми потребностями в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ербол Оспанов указал на наличие понятия "индивидуальный помощник". По его словам, согласно действующему законодательству они освобождены от всех отчислений и налогов.



"Мы это ограничение снимаем и за них государство будет субсидировать все необходимые отчисления в фонды. Но заработную плату как получали, как индивидуальные помощники, так и будут получать. Индивидуальный помощник – это в 80% случаев родственник. Они в основном помогают сопровождать человека в разные учреждения, в поликлинику, акиматы, в общественные места, чтобы обеспечить доступность". Ербол Оспанов

Вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова в свою очередь напомнила, что сейчас они освобождены от всех пенсионных и социальных отчислений. В итоге тот период, когда они оказывают уход лицу с инвалидностью, не засчитывается у них в трудовой стаж при назначении пенсии. К тому же они не защищены в случае какого-то социального риска.

"В рамках Социального кодекса теперь будут предусмотрены за них отчисления. Все пенсионные, социальные отчисления в ГФСС, в ЕНПФ, время ухода за лицом с инвалидностью будет учитываться в трудовой стаж при назначении пенсии и при возникновении различных социальных рисков, будь то потеря кормильца, утрата трудоспособности, потеря работы, этот человек также будет защищен со стороны ГФСС. Сейчас этого нет, с 2023 года планируется в рамках Социального кодекса". Назгуль Сагиндыкова

Отмечается, что сейчас индивидуальные помощники получают оплату в размере 100 тыс. тенге. Со следующего года эта сумма увеличится в связи с увеличением размера МРП.



"Выплата не будет уменьшаться. Государство сверху будет субсидировать, на выплате наши социальные отчисления никак не скажутся. Сверху будет субсидирование". Назгуль Сагиндыкова

27 декабря министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила , что размер соцвыплаты по потере работы увеличат в Казахстане.



