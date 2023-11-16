Что влияет на рост населения Казахстана

Вице-министр труда Ербол Оспанов в СЦК рассказал, какие меры предпринимаются для повышения численности населения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что по прогнозам ООН численность населения Казахстана к 2050 году составит 25 млн человек. То есть на это потребуется 26 лет. Они поинтересовались, что делается правительством для повышения численности населения.

Заместитель руководителя Бюро национальной статистики Максат Турлубаев в СЦК заявил, что не делаются долгосрочные прогнозы по численности населения.



"Что касается краткосрочных прогнозов, в 2027 году численность населения может достигнуть 21 млн человек. Однако к 2050 году мы также посчитаем, сколько достигнет численность населения к 2050 году", – заверил он.

Вице-министр труда Ербол Оспанов добавил, что делается для повышения численности населения.

"Мы проводим демографический прогноз. Используются различные методы. Например, миграция, процесс рождаемости. Кто мог подумать, что в 2021 году резко вырастет рождаемость. А на это напрямую повлияла пандемия коронавируса. Если 10 лет назад в год рождалось 250-260 тысяч детей, позже их число достигло 300 тысяч, а в период пандемии рождалось 460-470 тысяч детей. Такие внешние факторы могут повлиять на прогноз", – сказал он.

Эти и другие факторы, по его словам, нужно также учитывать при составлении демографических прогнозов.

"Рост населения связан с благосостоянием человека, семьи. То есть с улучшением социального положения людей увеличивается и число рожденных детей. То есть наличие у родителей постоянного места работы с высокой заработной платой. Влияет и то, насколько решены вопросы обеспеченности детскими садами, школой, социальных выплат", – заявил вице-министр.

16 ноября Максат Турлубаев рассказал, как определили 20-миллионного жителя Казахстана.

Позже глава "Отбасы банка" сообщила, что им подарят сертификаты на два млн тенге.