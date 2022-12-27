Защитники Биртанова просят возобновить судебное следствие и допросить Тугжанова и Мусина

Адвокат экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова в апелляционном суде ходатайствовал о возобновлении расследования дела и устранении нарушений законодательства, допущенных судом первой инстанции, передает корреспондент Zakon.kz.

Рассмотрение апелляции по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева, которых осудили по коррупционной статье, началось в городском суде Астаны. На первом заседании адвокат Нурлан Бейсекеев заявил ходатайство о возобновлении судебного следствия по делу.



"Ходатайство в целях реализации права на судебную защиту, обеспечения законности, полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств уголовного дела, восстановления установленного законом порядка судопроизводства, нарушенного судом первой инстанции, а также восполнения пробелов судебного следствия". Нурлан Бейсекеев

На вопрос судьи Айбека Амиргалиева, предлагает ли адвокат возобновление судебного следствия, Нурлан Бейсекеев ответил утвердительно.

Он также ходатайствовал о приобщении к делу ряда документов и вызове на допрос свидетелей, которым суд первой инстанции не обеспечил должный порядок явки или привода в зал суда.

"Ходатайство о вызове и допросе в качестве свидетелей Тугжанова Ералы Лукпановича, бывшего заместителя премьер-министра, ныне акима Актюбинской области, по обстоятельствам переговоров с представителями посольства Хорватии в РК, компании Ericsson Nikola Tesla с участием представителей МЦРИАП и Министерства здравоохранения в октябре 2021 года. Мусина Багдата Батырбековича, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности по обстоятельствам подписания и реализации совместного приказа МЦРИАП и МЗ об утверждении дорожной карты по внедрению интернет-платформы на 2020-2022 годы. А также по реализации других проектов по цифровизации системы здравоохранения, имеющих отношение к делу". Нурлан Бейсекеев

Помимо этого, адвокат ходатайствовал о допросе в зале суда эксперта по проектам в сфере здравоохранения Международного банка реконструкции и развития Марсело Бортмана, ряда представителей руководства, менеджмента и технических сотрудников компании Ericsson Nikola Tesla.

Напомним, уголовное дело против Елжана Биртанова и Олжаса Абишева строилось на обстоятельствах разработки и внедрения интернет-платформы Министерства здравоохранения. Подрядчиком выступала хорватская компания Ericsson Nikola Tesla.

Суд первой инстанции 28 октября 2022 года признал Елжана Биртанова и Олжаса Абишева виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Биртанову назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года. Обоим осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.

Кроме того, с Абишева и Биртанова потребовали взыскать 1,3 млрд тенге в пользу Министерства здравоохранения.