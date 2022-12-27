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Жамиля Бакбергенова признана лучшей спортсменкой в азиатской женской борьбе

Женская борьба Лучшая в Азии Фото: Instagram/zhamila.bakbergenova
Азиатский объединенный мир борьбы (UWW Asia) объявил лучших борцов континента уходящего 2022 года. В номинации "женская борьба" представительница сборной Казахстана Жамиля Бакбергенова названа самой лучшей спортсменкой, сообщает Zakon.kz.

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26-летняя Жамиля Бакбергенова является чемпионкой Азии и двукратным серебряным призером мировых первенств 2021 и 2022 годов. В начале этой недели Министерство спорта РК объявило ее лучшей спортсменкой страны текущего года.


Борьба женская Лучшая спортсменка РК

Фото: Instagram/zhamila.bakbergenova

 Помимо Жамили Бакбергеновой, UWW Asia назвала кыргызстанца Акжола Махмудова лучшим среди борцов греко-римского стиля. А среди "вольников" лучшим признан японец Таиси Нарикуни.

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