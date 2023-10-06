Жамиля Бакбергенова завоевала "серебро" Азиатских игр в женской борьбе

17-ю серебряную медаль в общий зачет сборной Казахстана на Азиатских играх заработала представительница женской борьбы Жамиля Бакбергенова, которая заняла второе место в весовой категории до 76 килограммов, сообщает Zakon.kz.

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Лидер женской сборной Казахстана Жамиля Бакбергенова в схватке за высшую награду встретилась с вице-чемпионкой мира Айпери Медет кызы из Кыргызстана и уступила спортсменке из соседней страны со счетом 4:7, сообщает Национальный олимпийский комитет.



Имели шансы подняться на пьедестал почета Азиады еще две наши представительницы женской борьбы. Однако Елена Шалыгина и Ирина Кузнецова не смогли побороть соперниц и остались без медалей.

6 октября добыть "бронзу" попытается борец Санжар Мухтар, который получит такую возможность в поединке с Кванджин Кимом из Северной Кореи.

Сейчас в копилке казахстанской сборной на нынешней Азиаде 67 медалей: девять золотых, 17 серебряных и 41 бронзовая. Казахстанцы поднялись на 10-е место в командном зачете.

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