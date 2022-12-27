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Гибель посетителя кафе в Сатпаеве опровергли в полиции

Гибель посетителя кафе в Сатпаеве опровергли в полиции Фото: Zakon.kz
В полиции Улытауской области сообщили Zakon.kz о том, что информация о якобы гибели посетителя кафе в результате драки в Сатпаеве не соответствует действительности.

По данным правоохранителей, ночью 26 декабря между посетителями одного из городских кафе произошел конфликт.

Прибывшие полицейские разняли дебоширов. Кроме того, медики оказали помощь, госпитализация не понадобилась.

"В отношении участников драки составлен административный протокол по ст. 434 ч.1 КоАП РК и материал направлен в суд для принятия процессуального решения".Пресс-служба ДП Улытауской области

Также в пресс-службе уточнили, что распространяемое в социальных сетях видео снято после проведенных необходимых мероприятий по фиксации правонарушения.


В полиции призвали не поддаваться недостоверным слухам и вымыслам.

"За распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 274 УК РК и и за распространение заведомо ложных сведений (клевета) грозит административная ответственность по ст. 73-3 КоАП РК".Пресс-служба ДП Улытауской области

Ранее сообщалось, что в Талгарском районе Алматинской области нашли труп таксиста с многочисленными колото-резаными ранами.

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Анастасия Московчук
Сатпаев
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