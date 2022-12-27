Гибель посетителя кафе в Сатпаеве опровергли в полиции

В полиции Улытауской области сообщили Zakon.kz о том, что информация о якобы гибели посетителя кафе в результате драки в Сатпаеве не соответствует действительности.

По данным правоохранителей, ночью 26 декабря между посетителями одного из городских кафе произошел конфликт.

Прибывшие полицейские разняли дебоширов. Кроме того, медики оказали помощь, госпитализация не понадобилась .

"В отношении участников драки составлен административный протокол по ст. 434 ч.1 КоАП РК и материал направлен в суд для принятия процессуального решения". Пресс-служба ДП Улытауской области

Также в пресс-службе уточнили, что распространяемое в социальных сетях видео снято после проведенных необходимых мероприятий по фиксации правонарушения.





В полиции призвали не поддаваться недостоверным слухам и вымыслам.

"За распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 274 УК РК и и за распространение заведомо ложных сведений (клевета) грозит административная ответственность по ст. 73-3 КоАП РК". Пресс-служба ДП Улытауской области

Ранее сообщалось, что в Талгарском районе Алматинской области нашли труп таксиста с многочисленными колото-резаными ранами.