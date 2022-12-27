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Смертельное ДТП в Северном Казахстане – машина врезалась в сани

Смертельное ДТП в Северном Казахстане - машина столкнулась с санями Фото: police.kz
Смертельное ДТП произошло в Северном Казахстане, сообщает Zakon.kz.

25 декабря на 840 км автодороги Жезказган – Петропавловск водитель автомобиля Chevrolet Nexia врезался в сани с лошадью. Погиб хозяин лошади, ведший ее пешком за уздечку.

61-летний житель Есильского района от полученных травм скончался на месте.

Согласно акту медицинского освидетельствования водитель автомобиля был трезв.

"Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Пресс-служба ДП СКО

В рамках начатого досудебного расследования полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП. Назначен ряд необходимых экспертиз. По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение.

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Константин Вноровский
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