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Сербы снова возводят баррикады из грузовиков на севере Косово

Сербы снова возводят баррикады из грузовиков на севере Косова Фото: vs.rs
Сербы начали возводить баррикады из грузовиков на дорогах непризнанного Косова. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии, сообщает Zakon.kz.

Баррикады были сооружены из состыкованных рядом грузовиков и полностью перекрывают движение по основной автомобильной магистрали данного населенного пункта, пишет сербская газета "Вечерне новости".

Сербы заявили, что уберут заграждения только после того, как Приштина выполнит их требования. Так, протестующие хотят освобождения лиц, задержанных косовоалбанскими властями, а также вывода специальных полицейских сил, размещенных в северной части региона.

Ранее сербский президент Александр Вучич обратил внимание на то, что Запад проявляет слишком большую заинтересованность, встав на сторону косовских властей. Он назвал "истеричными" требования Запада к сербам, проживающим на севере Косово, убрать баррикады.

27 декабря стало известно о приведении сербских вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности.

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Константин Вноровский
Косово Сербия
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