Игрушки Хаги Ваги оказались небезопасными: в России их больше продавать не будут

Трендовые мягкие игрушки Хаги Ваги после исследования "Роскачества" снимают с продажи. Специалисты выявили многочисленные нарушения, в том числе связанные с безопасностью изделий, сообщает Zakon.kz

По данным "Роскачества", исследование выявило многочисленные нарушения, в том числе связанные с безопасностью изделий.

"Так как подобные игрушки по большей части производятся в Китае, основные нарушения были связаны с отсутствием в маркировке информации о товаре, изготовителе, характеристиках товара. А ведь согласно ТР ТС 008/2011 производитель должен вынести на этикетку достоверную информацию об игрушке. Родители перед покупкой должны иметь полную информацию: для какой возрастной группы игрушка предназначена, где изготовлена и кем, из какого материала и как за ней правильно ухаживать (при необходимости)", - говорится в сообщении "Роскачества".

Были обнаружены также несоответствия техническому регламенту по содержанию фенола при миграции в водную среду, индексу токсичности в водной среде, внешнему виду игрушек после пяти стирок при температуре 30 °C.

Данные были переданы производителям и продавцам участвовавших в исследовании игрушек. Ритейл традиционно оперативно отреагировал на обращения Роскачества: маркетплейсы и торговые сети сообщили, что незамедлительно приняли меры: убрали карточки с небезопасными товарами, предложения недобросовестных продавцов устранили с сайта, страницы и ссылки удалили.