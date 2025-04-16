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Советы

Мягкие игрушки оказались в два раза грязнее унитазов

мягкие игрушки, опасность, бактерии, исследование, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 14:42 Фото: pexels
Мягкие игрушки всегда вызывают позитивные эмоции не только у детей, но и у взрослых. Однако одно исследование показало пугающий результат. Все дело в том, что на игрушках оказалось в два раза больше микробов, чем на сиденье унитаза, сообщает Zakon.kz.

Исследование провели ученые из компании MattressNextDay: специалисты взяли мазки из семи разных мест с четырех предметов: одеяла, детского плюшевого мишки, мусорного ведра и сиденья унитаза.

Результаты теста были следующими:

  • 43% проверенных одеял имели уровень загрязнения более 1000 единиц,
  • 29% плюшевых медведей превысили этот показатель,
  • средний показатель сиденья унитаза составил всего 864 единицы,
  • мусорные баки оказались самыми чистыми – всего 294 единицы.

Как пишет издание Daily Mail, особую обеспокоенность ученых вызвал тот факт, что на мягких игрушках скапливаются такие опасные бактерии, как золотистый стафилококк и кишечная палочка. Эти патогены могут вызывать опасные инфекции у детей. Кроме того, они приводят к проблемам с дыханием и кожей.

Чтобы здоровье детей не страдало, специалисты советуют уделять особое внимание обработке и чистке таких игрушек.

Регулярная стирка мягких игрушек должна стать такой же привычкой, как мытье рук.

Рекомендации по уходу:

  1. Частота стирки – каждые 2-4 недели для часто используемых игрушек.
  2. Перед стиркой необходимо поместить игрушку в сетчатый мешок или наволочку.
  3. Режим стирки: "Деликатный" или "Ручной" режим с холодной водой.
  4. Для моющего средства подойдет обычный стиральный порошок.
  5. Сушка должна быть только естественной, сушилка может повредить игрушку.

Несколько дней ранее мы рассказывали о другой опасности. И она уже исходит от экранов смартфонов. Тогда исследователи взяли соскоб с телефона, который давно не чистили, и пробы отправили на исследования. В итоге было установлено, что на экране гаджета находится в 10 раз больше бактерий, нежели на ободке унитаза.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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