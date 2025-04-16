Мягкие игрушки оказались в два раза грязнее унитазов
Исследование провели ученые из компании MattressNextDay: специалисты взяли мазки из семи разных мест с четырех предметов: одеяла, детского плюшевого мишки, мусорного ведра и сиденья унитаза.
Результаты теста были следующими:
- 43% проверенных одеял имели уровень загрязнения более 1000 единиц,
- 29% плюшевых медведей превысили этот показатель,
- средний показатель сиденья унитаза составил всего 864 единицы,
- мусорные баки оказались самыми чистыми – всего 294 единицы.
Как пишет издание Daily Mail, особую обеспокоенность ученых вызвал тот факт, что на мягких игрушках скапливаются такие опасные бактерии, как золотистый стафилококк и кишечная палочка. Эти патогены могут вызывать опасные инфекции у детей. Кроме того, они приводят к проблемам с дыханием и кожей.
Чтобы здоровье детей не страдало, специалисты советуют уделять особое внимание обработке и чистке таких игрушек.
Регулярная стирка мягких игрушек должна стать такой же привычкой, как мытье рук.
Рекомендации по уходу:
- Частота стирки – каждые 2-4 недели для часто используемых игрушек.
- Перед стиркой необходимо поместить игрушку в сетчатый мешок или наволочку.
- Режим стирки: "Деликатный" или "Ручной" режим с холодной водой.
- Для моющего средства подойдет обычный стиральный порошок.
- Сушка должна быть только естественной, сушилка может повредить игрушку.
Несколько дней ранее мы рассказывали о другой опасности. И она уже исходит от экранов смартфонов. Тогда исследователи взяли соскоб с телефона, который давно не чистили, и пробы отправили на исследования. В итоге было установлено, что на экране гаджета находится в 10 раз больше бактерий, нежели на ободке унитаза.