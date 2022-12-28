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Как с 2023 года будут проводить налоговые проверки

Как с 2023 года будут проводить налоговые проверки Фото: pexels
Поправки в Налоговый кодекс от 21 декабря 2022 года коснулись и проведения налоговых проверок, сообщает Zakon.kz.

Так, налоговые проверки, проводимые по особому порядку на основе оценки степени риска, теперь представлены как периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска.

"Периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска представляют собой проверки, назначаемые налоговыми органами в отношении налогоплательщиков (налоговых агентов) по результатам анализа налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также сведений, полученных из официальных и открытых источников информаций, по деятельности налогоплательщиков (налоговых агентов)", – говорится в документе.

Основанием для назначения периодических налоговых проверок будет являться полугодовой график, утвержденный решением уполномоченного органа. При этом внесение изменений в полугодовые графики проведения проверок не допускается.

Размещение полугодового сводного графика проведения проверок будет производиться уполномоченным органом на интернет-ресурсе в срок до 25 декабря года, предшествующего году проведения проверок, и до 25 мая текущего календарного года.


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