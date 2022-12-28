Две казахстанские шахматистки вошли в Топ-10 ЧМ-2022 по рапиду
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Данное положение в турнирной таблице у казахстанок случилось после второго игрового дня соревнований. Жансая Абдумалик к этому часу занимает 8-е место, в ее активе 6 очков после 9-ти туров. В свою очередь Динара Садвакасова расположилась ступенью ниже, в ее багаже также 6 баллов.
А лидерами среди женщин являются три шахматистки, у которых по 6,5 результативных очков: Тань Чжуньи (Китай), Александра Горячкина (Россия) и Савита Шри Б (Индия).
Фото: Даурен Исаев
В мужской части ЧМ-2022 по рапиду единоличным лидером является лучший шахматист планеты, норвежец Магнус Карлсен, в копилке которого 7,5 балла.
Фото: Даурен Исаев
Пол очка Карлсену уступают три участника: Владимир Федосеев (Россия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) и Винсент Кеймер (Германия).
28 декабря на мировом первенстве по рапиду пройдут заключительные игры, по их итогам станут известны победители турнира среди женщин и мужчин.