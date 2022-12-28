Две казахстанские шахматистки вошли в Топ-10 ЧМ-2022 по рапиду

Представители Казахстана Жансая Абдумалик и Динара Садвакасова сумели войти в список десяти лучших шахматисток мирового первенства 2022 года по рапиду, который в эти дни проходит в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 млн тенге.



Данное положение в турнирной таблице у казахстанок случилось после второго игрового дня соревнований. Жансая Абдумалик к этому часу занимает 8-е место, в ее активе 6 очков после 9-ти туров. В свою очередь Динара Садвакасова расположилась ступенью ниже, в ее багаже также 6 баллов.









А лидерами среди женщин являются три шахматистки, у которых по 6,5 результативных очков: Тань Чжуньи (Китай), Александра Горячкина (Россия) и Савита Шри Б (Индия).

Фото: Даурен Исаев



В мужской части ЧМ-2022 по рапиду единоличным лидером является лучший шахматист планеты, норвежец Магнус Карлсен, в копилке которого 7,5 балла.





Фото: Даурен Исаев



Пол очка Карлсену уступают три участника: Владимир Федосеев (Россия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) и Винсент Кеймер (Германия).

28 декабря на мировом первенстве по рапиду пройдут заключительные игры, по их итогам станут известны победители турнира среди женщин и мужчин.