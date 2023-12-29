Две казахстанские шахматистки вошли в топ-20 на ЧМ-2023

В Самарканде (Узбекистан) завершились состязания ведущих шахматистов планеты на мировом первенстве по рапиду. Казахстанки Бибисара Асаубаева и Зарина Нургалиева сумели войти в список 20 лучших участниц турнира, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает пресс-служба FIDE, казахстанские шахматистки по итогам 15 партий закончили выступления в списке 20 сильнейших участниц турнира. Зарина Нургалиева на 18-м месте (семь очков), с этим же количеством баллов Бибисара Асаубаева оказалась на 19-й строчке.

Чемпионкой мира 2023 года по рапиду стала россиянка Анастасия Боднарук (8,5), "серебро" досталось Хампи Конеру (Индия, 8,5), на третьем месте Лэй Тинцзе (Китай, 8,5).





Фото: Instagram/fide_chess

Среди мужчин не было равных лучшему шахматисту планеты Магнусу Карлсену. Для норвежца это пятый чемпионский титул в быстрых шахматах. В Самарканде он набрал 10 очков, оставив позади Владимира Федосеева (Словения, 9,5) и Юй Янъи (Китай, 9). За победу чемпион мира получил денежный приз в размере 60 тыс. долларов.

Мировое первенство по рапиду отметилось тремя сенсациями, причем две из них сотворил 8-летний чемпион мира из России – Роман Шогджиев. Вначале он обыграл узбекского гроссмейстера, победителя 45-й шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова. Затем юный россиянин с рейтингом 2042, играя белыми фигурами, победил шахматиста сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена (рейтинг 2494).

Еще один сюрприз преподнес казахстанский молодой шахматист Ернур Амангелды (рейтинг 2012). 15-летний игрок черными фигурами сыграл вничью со знаменитым российским гроссмейстером Яном Непомнящим (рейтинг 2778).

ЧМ-2023 в Самарканде завершится 30 декабря. В последние два дня пройдут соревнования по блицу, где Бибисара Асаубаева будет отстаивать титул, который она завоевала в прошлом году в Алматы.