Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Две казахстанские шахматистки вошли в топ-20 на ЧМ-2023

Две казахстанские шахматистки вошли в топ-20 на ЧМ-2023 Фото: Instagram/drs_kz
В Самарканде (Узбекистан) завершились состязания ведущих шахматистов планеты на мировом первенстве по рапиду. Казахстанки Бибисара Асаубаева и Зарина Нургалиева сумели войти в список 20 лучших участниц турнира, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое — на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Как сообщает пресс-служба FIDE, казахстанские шахматистки по итогам 15 партий закончили выступления в списке 20 сильнейших участниц турнира. Зарина Нургалиева на 18-м месте (семь очков), с этим же количеством баллов Бибисара Асаубаева оказалась на 19-й строчке.

Чемпионкой мира 2023 года по рапиду стала россиянка Анастасия Боднарук (8,5), "серебро" досталось Хампи Конеру (Индия, 8,5), на третьем месте Лэй Тинцзе (Китай, 8,5).

Шахматы Чемпион мира 2023

Фото: Instagram/fide_chess

Среди мужчин не было равных лучшему шахматисту планеты Магнусу Карлсену. Для норвежца это пятый чемпионский титул в быстрых шахматах. В Самарканде он набрал 10 очков, оставив позади Владимира Федосеева (Словения, 9,5) и Юй Янъи (Китай, 9). За победу чемпион мира получил денежный приз в размере 60 тыс. долларов.

Мировое первенство по рапиду отметилось тремя сенсациями, причем две из них сотворил 8-летний чемпион мира из России – Роман Шогджиев. Вначале он обыграл узбекского гроссмейстера, победителя 45-й шахматной Олимпиады Жахонгира Вахидова. Затем юный россиянин с рейтингом 2042, играя белыми фигурами, победил шахматиста сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена (рейтинг 2494).

Еще один сюрприз преподнес казахстанский молодой шахматист Ернур Амангелды (рейтинг 2012). 15-летний игрок черными фигурами сыграл вничью со знаменитым российским гроссмейстером Яном Непомнящим (рейтинг 2778).  

ЧМ-2023 в Самарканде завершится 30 декабря. В последние два дня пройдут соревнования по блицу, где Бибисара Асаубаева будет отстаивать титул, который она завоевала в прошлом году в Алматы.

Читайте также

Гол Тагыбергена в ворота сборной Дании отметили миллионы подписчиков соцсетей
Гол Тагыбергена в ворота сборной Дании отметили миллионы подписчиков соцсетей
"Барыс" сенсационно разгромил лидера Восточной конференции
"Барыс" сенсационно разгромил лидера Восточной конференции КХЛ
Лондонское дерби и "шпоры" в гостях у "чаек"
Лондонское дерби и "шпоры" в гостях у "чаек"
Куандык Шынасилов
Бибисара Асаубаева
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Обвинение водителя в опьянении: как реагировать
Без вина виноватые: как водителю правильно реагировать на обвинение в опьянении
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Топ правовых тем 2023 года
Прибавка к пенсии, Нацфонд – детям, "отмена" налога на транспорт: правовые топ-события 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: