Маслихат Астаны утвердил название нового пятого района города

Новый район на левом берегу Астаны будет называться "Нура". Оно было утверждено на внеочередной сессии столичного маслихата, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп напомнил, что 1 декабря 2022 года было проведено очередное заседание ономастической комиссии, где рассмотрели вопрос о создании нового района и присвоении ему наименования.



"Как вы знаете, уже давно поднимается вопрос о создании пятого района в Астане. С момента появления этого вопроса вместе с представителями интеллигенции, учеными долго обсуждали, какое же название выбрать для нового района. Мы рассмотрели названия, связанные с историей и географией страны. В результате на повестке дня ономастической комиссии были выдвинуты два наименования. Мы пришли к единому названию. "Нура" – выбрали такое название. Как вы знаете, это река, которая протекает на территории Карагандинской и Акмолинской областей". Сакен Есиркеп

Нура, как отметил спикер, является одной из важных рек в казахстанской географии, важным географическим названием.

"Есиль и Нура считались парными реками. Учитывая этот символизм, посчитали верным, если на левом берегу будут районы Есиль и Нура". Сакен Есиркеп

По его словам, это наименование звучит емко, коротко и ясно.



15 декабря предлагалось новый район Астаны назвать "Нура" или "Караоткель".