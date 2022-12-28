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Маслихат Астаны утвердил название нового пятого района города

Маслихат Астаны утвердил название нового пятого района города Фото: Zakon.kz
Новый район на левом берегу Астаны будет называться "Нура". Оно было утверждено на внеочередной сессии столичного маслихата, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп напомнил, что 1 декабря 2022 года было проведено очередное заседание ономастической комиссии, где рассмотрели вопрос о создании нового района и присвоении ему наименования.

"Как вы знаете, уже давно поднимается вопрос о создании пятого района в Астане. С момента появления этого вопроса вместе с представителями интеллигенции, учеными долго обсуждали, какое же название выбрать для нового района. Мы рассмотрели названия, связанные с историей и географией страны. В результате на повестке дня ономастической комиссии были выдвинуты два наименования. Мы пришли к единому названию. "Нура" – выбрали такое название. Как вы знаете, это река, которая протекает на территории Карагандинской и Акмолинской областей". Сакен Есиркеп

Нура, как отметил спикер, является одной из важных рек в казахстанской географии, важным географическим названием.

"Есиль и Нура считались парными реками. Учитывая этот символизм, посчитали верным, если на левом берегу будут районы Есиль и Нура".Сакен Есиркеп

По его  словам, это наименование звучит емко, коротко и ясно.

15 декабря предлагалось новый район Астаны назвать "Нура" или "Караоткель".

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