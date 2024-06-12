Какое название могут дать новому району в Астане
Фото: Zakon.kz
Новое название для шестого района Астаны предложили 12 июня на заседании маслихата города, сообщает корерспондент Zakon.kz.
Как отметил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп, на заседании ономастической комиссии выбрали вариант "Сарайшык" как название для нового района столицы.
Помимо этого, предлагались такие варианты, как Туран, Сауран и Жеруйык.
21 апреля председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов инициировал создание шестого района в столице.
23 мая акимат показал, как будет выглядеть новый район в Астане.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript