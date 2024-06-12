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Какое название могут дать новому району в Астане

Лето, люди, Астана, велосипедная дорожка, велодорожка, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 16:29 Фото: Zakon.kz
Новое название для шестого района Астаны предложили 12 июня на заседании маслихата города, сообщает корерспондент Zakon.kz.

Как отметил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп, на заседании ономастической комиссии выбрали вариант "Сарайшык" как название для нового района столицы.

Помимо этого, предлагались такие варианты, как Туран, Сауран и Жеруйык. 

21 апреля председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов инициировал создание шестого района в столице

23 мая акимат показал, как будет выглядеть новый район в Астане

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