Какое название могут дать новому району в Астане

Новое название для шестого района Астаны предложили 12 июня на заседании маслихата города, сообщает корерспондент Zakon.kz.

Как отметил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп, на заседании ономастической комиссии выбрали вариант "Сарайшык" как название для нового района столицы.

Помимо этого, предлагались такие варианты, как Туран, Сауран и Жеруйык.

21 апреля председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов инициировал создание шестого района в столице.

23 мая акимат показал, как будет выглядеть новый район в Астане.

