Кто будет платить единый платеж с заработной платы работников

В Казахстане с 2023 года вводится Единый платеж с заработной платы работников. Кто его будет платить и для чего он нужен, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

Так, единый платеж вводится с 1 января 2023 года для налогоплательщиков, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы:

на основе упрощенной декларации;

для производителей сельхозпродукции и сельхозкооперативов;

для крестьянских или фермерских хозяйств.

Как отметили в КГД, единый платеж с заработной платы вводится для упрощения исполнения обязательств по удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога (ИПН) и социальных платежей с дохода работников. Его применение носит добровольный характер.

В единый платеж включаются: ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.

Ставка единого платежа в 2023 году составляет 20% (в т.ч. доля ИПН 9%) от фонда оплаты труда.

Предусмотрено поэтапное увеличение ставки: в 2024 – 21,5%, 2025 – 23,8%, 2026 – 24,8%, 2027 – 25,8% и 2028 – 26,3%.

При исчислении единого платежа учитываются льготы, установленные по соцплатежам.

Единый платеж перечисляется одним платежом на счет Государственной корпорации "Правительство для граждан", которая и будет распределять платежи в соответствии с установленным порядком и вести учет плательщиков единого платежа.

Исчисленная сумма единого платежа отражается в декларациях по формам. 200.00, 910.00 и 920.00 зависимости от применяемого режима налогообложения.





Фото: Комитет госдоходов МФ РК





