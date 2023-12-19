Как быть казахстанцам в 2024 году, ранее платившим ЕСП

С 1 января 2024 года в Казахстане отменяется Единый совокупный платеж. Что делать казахстанцам, которые его ранее уплачивали, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился для граждан:

доход которых за год не превышал 4,1 млн. тенге (1175 МРП);

которые оказывали услуги только физическим лицам.

Причем ЕСП вводился временно, сроком на 5 лет: с 2019 по 2023 год. Таким образом, период его применения завершается 31 декабря 2023 года.

"В связи с чем гражданам, уплачивающим ЕСП, с 2024 года, необходимо стать индивидуальными предпринимателями и выбрать подходящий налоговый режим. Наиболее удобным режимом для таких граждан является специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения "E-Salyq Вusiness"", - пояснили в Комитете госдоходов.

Удобство данного режима заключается в том, что:

регистрация в качестве индивидуального предпринимателя производится через специальное мобильное приложение "E-Salyq Вusiness", без посещения налоговых органов;

мобильное приложение позволяет автоматически вести учет полученных доходов;

через мобильное приложение выдается чек мобильного приложения, заменяющий чек контрольно-кассовой машины (ККМ), соответственно не нужно приобретать ККМ;

мобильное приложение исчисляет налог (1% от дохода) и социальные платежи, в соответствии с Социальным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании" (на 2023 год пенсионные взносы – 7000 тенге, социальные отчисления – 2450 тенге, взносы на медицинское страхование – 4900 тенге).

нет обязательств по предоставлению декларации.

Также в КГД отметил, что казахстанцы, сдающие в аренду квартиры и платившие ЕСП, с нового года могут оплачивать налоги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год, ставка налога составляет 10% от дохода.

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