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Взрослый и двое детей отравились угарным газом в Павлодаре

Взрослый и двое детей отравились угарным газом в Павлодаре Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре 28 декабря 2022 года в девятиэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар, в результате чего взрослый и двое детей отравились угарным газом, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре по ул. Ломова, 152/2 на пульт "101" поступило в 10:20 – горел мусоросборник (переоборудован под кладовое помещение) на первом этаже.

"В результате с отравлением угарным газом доставлены в больницу жители квартиры №54 на 9 этаже: гражданка 2000 и дети 2022, 2019 годов рождения".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Взрослый и двое детей отравились угарным газом в Павлодаре

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Спасатели эвакуировали четырех детей и 18 человек.

"Пожар ликвидирован в 11:13. Причина пожара устанавливается. Площадь пожара – 5 кв. м".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В тушении пожара были задействованы 21 пожарный и шесть единиц техники ДЧС Павлодарской области, спасатели оперативно-спасательного отряда, медицинские работники Центра медицины катастроф и служба "103".

27 декабря 2022 года в Улытауской области во время поминального обеда на территории жилого дома пос. Жанаарка взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали 16 человек.

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