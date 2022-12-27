В Улытауской области во время поминок взорвался газовый баллон: пострадали 16 человек

27 декабря во время поминального обеда на территории жилого дома поселка Жанаарка в Улытауской области взорвался газовый баллон. Пострадали 16 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС области, баллон взорвался в бане, стоящей рядом с жилым домом.

"Взрывов разрушил кровлю бани площадью 100 кв. м, начался пожар", — добавили в пресс-службе.

Также сказано, что в результате взрыва пострадали 16 человек, восемь из них госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. После осмотра медиков восемь человек отпущены домой.







Фото: пресс-служба ДЧС Улытауской области



"По предварительным данным, была грубо нарушена техника безопасности – газовый баллон был занесен с мороза в помещение и установлен для отогрева возле отопительного прибора". Пресс-служба ДЧС Улытауской области

17 ноября 2021 года при взрыве газбаллона в квартире в Акмолинской области погибли трое человек.

