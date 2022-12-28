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Криштиану Роналду-младший вернулся в "Реал"

Футбол Реал Фото: Instagram/cristiano
Сын звездного португальского футболиста Криштиану Роналду – Криштиану‑младший –включен в состав юношеской академии мадридского клуба "Реал", сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает журналист Эду Корнаго на своей странице в Twitter, 12-летний мальчик, скорее всего, будет играть за коллектив U-14 Real Madrid.



Главный наследник Криштиану Роналду также отличается своими снайперскими качествами в столь юном возрасте. Среди игроков до 14-ти лет он уже отметился 50-ю голами и может продолжить забивать, но уже в составе академии мадридского "Реала". Криштиану Роналду-младший вернулся в Испанию после некоторого периода игры в "Манчестер Юнайтед".

Что касается старшего Роналду, то игрок пока находится без клуба. Слухи о фантастическом контракте с "Аль-Нассром" из Саудовской Аравии в размере 200 миллионов долларов находятся на стадии разговоров и переговоров. 

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