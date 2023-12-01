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Роналду назван лучшим футболистом за всю историю "Реала"

Футбол Лучший игрок Фото: Instagram/alnassr_fc
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду признан лучшим игроком в истории мадридского "Реала" по мнению экспертов издания FourFourTwo, сообщает Zakon.kz.

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38-летний нападающий саудовского "Аль-Насра" возглавил список из 50-ти лучших футболистов в истории королевского клуба. Как известно, Роналду защищал честь "галактикос" на протяжении 9 лет – с 2009 по 2018 год. В составе "сливочных" Криштиану добился многих всевозможных титулов и трофеев, как на европейской, так и на мировой арене.

Футбол Лучший игрок

Фото: Instagram/cristiano

Компанию Роналду в списке лучших "Реала" составили другие легендарные личности, такие как: Альфредо Ди Стефано, Зинедин Зидан, Серхио Рамос, Икер Касильяс, Франсиско Хенто, Рауль, Сантьяго Бернабеу, Ференц Пушкаш и Луиш Фигу.

В топ-20 данного рейтинга сумел попасть один из нынешних игроков мадридской команды – хорват Лука Модрич, а также экс-футболист "Реала" – Карим Бензема, который сейчас блистает в чемпионате Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду официально дебютировал за "мадридцев" 29 августа 2009 года в матче с "Депортиво", где забил первый свой мяч. "Реал" с Роналду завоевал пять титулов Лиги чемпионов УЕФА. Затем португалец перебрался в туринский "Ювентус" и "МЮ". А с начала 2023 года надел форму "Аль-Насра".

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Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов УЕФА Роналду Криштиану
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