Черный смог в Алматы: ситуацию прокомментировали в Департаменте экологии

Ранее алматинцы пожаловались на сильный смог, повисший над городом. В Департаменте экологии отметили, что в случае ожидания неблагоприятных метеоусловий "Казгидромет" незамедлительно оповещает их официальным письмом. Однако в настоящее время никаких писем не поступало, сообщает Zakon.kz.

Департамент экологии Алматы ежедневно контролирует состояние воздуха в городе по представленным РГП "Казгидромет" данным.

"В свою очередь РГП "Казгидромет" проводит анализ атмосферного воздуха через посты наблюдения загрязнения. На территории Алматы установлено 16 таких постов. Также РГП "Казгидромет" в случае ожидания НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) незамедлительно оповещает официальным письмом департамент. В случае получения официального письма сотрудниками Департамента экологии проводится рейдовый выезд, отбираются замеры загрязняющих веществ возле поста, где обнаружены превышения ПДК. Сообщаем, что в настоящее время в департамент от РГП "Казгидромет" писем и информации не поступало". Департамент экологии Алматы





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Как сообщили в ведомстве, на данный момент через официальное приложение РГП "Казгидромет" Airkz наблюдается превышение оксида углерода на постах ПНЗ №1 (Бостандыкский район), ПНЗ №26 (мкр. Тастак), ПНЗ №3 (Алатауский район) и других.

"Необходимо учесть, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Алматы являются автотранспорт, энергетический и негазифицированный частный сектор. Согласно утвержденной дорожной карте от 14 сентября 2022 года для Алматы, в данном направлении ведется ряд необходимых работ, которые значительно снизят выбросы загрязняющих веществ". Департамент экологии Алматы

В департаменте пояснили, что, согласно дорожной карте, планируются модернизация Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, газификация Алматы и прилегающих к городу районов частного сектора, снижение выбросов вредных веществ от выхлопов автотранспорта путем строительства метрополитена, ограничение приобретения автотранспорта, работающего на дизельном топливе. Также рассматривается создание экологических зон, запуск и фиксирование экологических постов и лабораторий.

"Департаментом экологии неоднократно направлялись письма в акимат и маслихат о разработке специальных экологических правил в порядке 206 статьи Экологического кодекса РК, которые запрещали бы применение твердого топлива в газифицированных районах. Несмотря на это, во всех частях города используются дрова, уголь, резина и прочее для растопки бань и домов". Департамент экологии Алматы

В завершение представители ведомства добавили, что на смог влияют безветрие и само расположение южной столицы.