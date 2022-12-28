"Не каждый на такое решится!": пожарный восхитил поступком пользователей Казнета

Павлодарский пожарный Марлен Абенов, у которого сегодня, 28 декабря 2022 года, выходной, восхитил пользователей Казнета своим поступком. Он принял активное участие в спасении людей и имущества при пожаре в доме по ул. Ломова, 152/2, в котором проживает сам, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике tipavlo.dar, Марлен Абенов помог выйти соседке в условиях задымления, а потом бросился в подвал и пытался сдержать огонь, поливая пламя водой из баклажек.

"По его лицу видно, что это было рискованное дело. Вот такие они герои – наши с вами пожарные", – говорится под публикацией.

Пользователи Казнета восхитились поступком Марлена, пожелали ему, семье здоровья, а также поблагодарили его родителей, что воспитали такого сына. Другие же попросили пожарного быть в следующий раз осторожным и напомнили ему об опасности выполнения профессиональных обязанностей без спецодежды:

"Красавчик!"

"Здоровья ему и его семье!"

"Фото года! Спасибо за их труд!"

"Настоящего мужчину все украшает!"

"Просто красавец! А глаза какие добрые!"

"Молодец, герой! Квартиру ему подарите!"

"Вот это настоящие герои нашего времени!"

"Очаровательная улыбка! Молодец парень!"

"Герой! По улыбке видно, что добрый человек!"

"Герой, но в то же время опасно без спецодежды!"

"Рахмет твоим родителям, что воспитали такого сына!"

"Парень действительно герой! Без снаряжения, в огонь! Береги себя!"

"Дай Бог вам всего-всего наилучшего на вашем жизненном пути ребята!"

"Молодец, не каждый на такое решится! И пожарные, как всегда, молодцы!"

"Какая у него обаятельная улыбка! Удачи тебе, парень! Ты очень хороший человек!"

"Квартиру герою! Сразу видно – мастер своего дела! Добрый, довольный, что спас людей от пожара. Молодец!"

"Таких ребят надо побольше показывать... Здоровья тебя, парнишка, и благополучия. Истинный патриот своей работы!"

"Здоровья парню, и низкий поклон его родителям! Рискуя собственной жизнью и здоровьем, не побоялся спасти жизнь людей!"

Обновлено в 16:16

Как уточнили в областном ДЧС, до прибытия спасательных служб на месте происшествия оказался Абенов Марлен – пожарный-спасатель ПЧ-4, младший сержант гражданской защиты.

"Находясь на улице, он первым обратил внимание на клубы дыма, выходящие из-под крыши. Марлен поднялся на девятый этаж и эвакуировал четырех человек, в том числе женщину с ребенком... Сотрудник находился дома после смены, но выполнил с честью свой гражданский долг", – рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области



Ранее сообщалось, что в Павлодаре 28 декабря 2022 года в девятиэтажном многоквартирном жилом доме по ул. Ломова, 152/2 произошел пожар. Сообщение о пожаре на пульт "101" поступило в 10:20 – горел мусоросборник (переоборудован под кладовое помещение) на первом этаже. В результате пожара пострадали три жителя квартиры №54 на 9 этаже – взрослый и двое детей отравились угарным газом.

