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Антикор вернул государству 600 млрд тенге

Антикор вернул государству 600 млрд тенге Фото: akorda.kz
Антикоррупционной службой в 2022 году возвращено государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В их число, по данным Антикора, входят:

  • дорогостоящая недвижимость;
  • люксовые автомобили;
  • драгоценные металлы и ювелирные изделия;
  • наличные денежные средства.

Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.

"Все возвращенные активы по поручению президента будут направлены на строительство школ", – заключили в ведомстве.

3 ноября сообщалось, что на изъятые у коррупционеров 197 млн тенге построят школу в Актюбинской области.

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Анастасия Московчук
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