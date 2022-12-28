Антикор вернул государству 600 млрд тенге
Фото: akorda.kz
Антикоррупционной службой в 2022 году возвращено государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
В их число, по данным Антикора, входят:
- дорогостоящая недвижимость;
- люксовые автомобили;
- драгоценные металлы и ювелирные изделия;
- наличные денежные средства.
Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.
"Все возвращенные активы по поручению президента будут направлены на строительство школ", – заключили в ведомстве.
3 ноября сообщалось, что на изъятые у коррупционеров 197 млн тенге построят школу в Актюбинской области.
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