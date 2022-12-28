Антикор вернул государству 600 млрд тенге

Антикоррупционной службой в 2022 году возвращено государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В их число, по данным Антикора, входят:

дорогостоящая недвижимость;

люксовые автомобили;

драгоценные металлы и ювелирные изделия;

наличные денежные средства.



Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.



"Все возвращенные активы по поручению президента будут направлены на строительство школ", – заключили в ведомстве.

3 ноября сообщалось, что на изъятые у коррупционеров 197 млн тенге построят школу в Актюбинской области.