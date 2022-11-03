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Изъятые у коррупционеров 197 млн тенге направят на строительство школы в Актюбинской области

Деньги, изъятые у коррупционеров, направят на строительство школы в Актюбинской области Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Актюбинской области по итогам досудебных расследований в сентябре 2022 года виновные в совершении коррупционных преступлений должностные лица возместили причиненный ущерб в сумме 197 млн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

По согласованию с акиматом области принято решение об использовании указанной суммы на завершение строительства школы села Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области, которое признано проблемным.

Школу в селе Кумжарган планировалось открыть еще в январе 2019 года и решить проблему детей из 54 семей, обучавшихся в старой школе (1974 года постройки).Пресс-служба Антикора

Однако, как отметили в ведомстве, "в связи с неисполнением подрядной компанией обязательств и признанием ее недобросовестным поставщиком школа так и не была запущена".

На данный момент к объекту привлечен новый поставщик, которому для завершения будет выделено 150 млн тенге.Пресс-служба Антикора

В агентстве также сообщили, что часть возмещенных денежных средств будет использована для строительства одной из самых крупных в стране workout-площадок на территории Актобе.

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