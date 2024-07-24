Антикор предотвратил потерю бюджетом 30 млрд тенге

Антикоррупционная служба предотвратила нерациональное расходование бюджетных средств на сумму 30 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Агентство мониторит госзакупки на предмет завышения плановых цен приобретаемых товаров, работ и услуг, напомнили в ведомстве.

Всего с 2020 года, когда был запущен проект, удалось сэкономить около 171 млрд тенге.

"В основном завышения допускались акиматами различных уровней при закупе разного рода техники и оборудования, а также строительных работ".

В Кокшетау отдел строительства планировал приобрести трансформаторную подстанцию на 1,1 млрд тенге. После рекомендации Антикоррупционной службы цена снижена до 896 млн тенге;

в ЗКО Государственный природный резерват "Бокейорда" намеревался закупить пожарную (95 млн) и грузопассажирские автомашины (по 26 млн) на 174 млн тенге, при их реальной стоимости на 40% ниже (69 млн и 18 млн тенге соответственно). Цена на автомобили пересмотрена, сэкономленная сумма – 50 млн тенге;

в Павлодарской области отдел строительства города Аксу планировал строительство двух девяти этажных многоквартирных жилых домов на общую сумму 3,7 млрд тенге. При этом в ноябре 2023 года аналогичное строение возвели за 1,1 млрд тенге. По результатам пересмотра цены общая стоимость стройки снижена до 2 млрд тенге. Предотвращено завышение на 1,7 млрд тенге;

в Управлении образования Алматы планировали услуги по модернизации кухонного оборудования для 25-ти городских школ на сумму 1,9 млрд тенге (цена за единицу составляет от 70 до 79 млн тенге, при рыночной стоимости – 20 млн тенге). После рекомендации Антикоррупционной службы закуп по 23 школам отменен, по двум школам закуп будет проведен по рыночной стоимости. Оставшаяся сумма в размере 1,8 млрд тенге после решения городского маслихата будет возвращена в бюджет.

Работа по мониторингу государственных закупок продолжается.

Ранее в ВКО за незаконное предпринимательство осудили чиновников.