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Антикор предотвратил потерю бюджетом 30 млрд тенге

Антикор предотвратил потерю бюджетом 30 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 12:21 Фото: freepik
Антикоррупционная служба предотвратила нерациональное расходование бюджетных средств на сумму 30 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Агентство мониторит госзакупки на предмет завышения плановых цен приобретаемых товаров, работ и услуг, напомнили в ведомстве.

Всего с 2020 года, когда был запущен проект, удалось сэкономить около 171 млрд тенге.

"В основном завышения допускались акиматами различных уровней при закупе разного рода техники и оборудования, а также строительных работ".
  • В Кокшетау отдел строительства планировал приобрести трансформаторную подстанцию на 1,1 млрд тенге. После рекомендации Антикоррупционной службы цена снижена до 896 млн тенге;
  • в ЗКО Государственный природный резерват "Бокейорда" намеревался закупить пожарную (95 млн) и грузопассажирские автомашины (по 26 млн) на 174 млн тенге, при их реальной стоимости на 40% ниже (69 млн и 18 млн тенге соответственно). Цена на автомобили пересмотрена, сэкономленная сумма – 50 млн тенге;
  • в Павлодарской области отдел строительства города Аксу планировал строительство двух девяти этажных многоквартирных жилых домов на общую сумму 3,7 млрд тенге. При этом в ноябре 2023 года аналогичное строение возвели за 1,1 млрд тенге. По результатам пересмотра цены общая стоимость стройки снижена до 2 млрд тенге. Предотвращено завышение на 1,7 млрд тенге;
  • в Управлении образования Алматы планировали услуги по модернизации кухонного оборудования для 25-ти городских школ на сумму 1,9 млрд тенге (цена за единицу составляет от 70 до 79 млн тенге, при рыночной стоимости – 20 млн тенге). После рекомендации Антикоррупционной службы закуп по 23 школам отменен, по двум школам закуп будет проведен по рыночной стоимости. Оставшаяся сумма в размере 1,8 млрд тенге после решения городского маслихата будет возвращена в бюджет.

Работа по мониторингу государственных закупок продолжается.

Ранее в ВКО за незаконное предпринимательство осудили чиновников.

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