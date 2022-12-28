Президент Казахстана ратифицировал соглашение с ОАЭ о защите инвестиций

28 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Соглашение предусматривает поощрение и создание благоприятных условий, а также защиту и безопасность для инвесторов на территориях двух государств. Документ регламентирует свободный перевод платежей, относящихся к инвестициям.

Согласно закону, инвестиции одной стороны не могут быть национализированы, экспроприированы, реквизированы на территории второй страны. Исключением являются меры, предпринимаемые в общественных целях, недискриминационным способом, в соответствии с надлежащей законной процедурой, с выплатой адекватной, быстрой и эффективной компенсации.

Соглашение заключается на 10 лет, автоматически может продлеваться еще на десятилетние периоды и остается в силе пока на один год до истечения первоначального или любого последующего десятилетнего периода с момента письменного уведомления любой стороной о намерении прекратить действие соглашения.

По данным МИД Казахстана, товарооборот между Казахстаном и ОАЭ за девять месяцев 2022 года составил 558 млн долларов, приток инвестиций за первое полугодие 2022 года увеличился в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 128,7 млн долларов.

ОАЭ являются ключевым инвестором Казахстана из числа стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

С 2005 года по первое полугодие 2022 года приток прямых иностранных инвестиций из ОАЭ составил 2,9 млрд долларов.

На 1 октября 2022 года в Казахстане зарегистрировано 371 юридическое лицо с участием капитала ОАЭ.

На сегодня на стадии реализации находятся 28 проектов на сумму 5,3 млрд долларов.

Новость по теме Казахстан и ОАЭ обеспечат взаимную защиту инвестиций

Законопроект "О ратификации Соглашения между Правительствами Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций" был одобрен депутатами Мажилиса 23 ноября 2022 года, депутатами Сената закон был принят 15 декабря и отправлен на подпись главе государства.