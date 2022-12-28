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Токаев подписал закон о контроле специфических товаров

zakon.kz Фото: zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О контроле специфических товаров" 28 декабря, сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на совершенствование национальной системы контроля экспорта, импорта, реэкспорта, транзита, а также оказания услуг в сфере специфических товаров. 

Основная цель - обеспечение национальной безопасности и соблюдение международных обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения и недопущению незаконной торговли вооружением.

Законом регулируется:

  • возобновление физического контроля за перемещением специфических товаров через государственную границу Республики Казахстан с государствами-участницами ЕАЭС,
  • переход на информационное взаимодействие между уполномоченным органом и государственными органами системы контроля специфических товаров при выдаче лицензии,
  • усиление компетенций государственных органов системы контроля специфических товаров, в том числе при сборе информации при осуществлении экспорта.

8 декабря депутаты Сената на пленарном заседании палаты вернули в Мажилис проект закона "О контроле специфических товаров" со своими поправками.

Правки были такие: 

  • определяется компетенция органов госдоходов по осуществлению контроля за перемещением специфических товаров через госграницу Республики Казахстан;
  • вводится срок вывоза товаров военного назначения, принадлежащих государственным органам или организациям иностранного государства;
  • уточняется право Правительства принимать меры, направленные на ограничение оборота специфических товаров;
  • предусматриваются изъятия в части осуществления контроля специфических товаров в случае вывоза и ввоза единичных экземпляров боевого оружия военнослужащими и сотрудниками Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов при выполнении боевых и оперативно-служебных задач.


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