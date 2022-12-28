Токаев подписал закон о контроле специфических товаров
Фото: zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О контроле специфических товаров" 28 декабря, сообщает Zakon.kz.
Закон направлен на совершенствование национальной системы контроля экспорта, импорта,
реэкспорта, транзита, а также оказания услуг в сфере специфических товаров.
Основная цель - обеспечение национальной безопасности и соблюдение международных обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения и недопущению незаконной торговли вооружением.
Законом регулируется:
- возобновление физического контроля за перемещением специфических товаров через государственную границу Республики Казахстан с государствами-участницами ЕАЭС,
- переход на информационное взаимодействие между уполномоченным органом и государственными органами системы контроля специфических товаров при выдаче лицензии,
- усиление компетенций государственных органов системы контроля специфических товаров, в том числе при сборе информации при осуществлении экспорта.
8 декабря депутаты Сената на пленарном заседании палаты вернули в Мажилис проект закона "О контроле специфических товаров" со своими поправками.
Правки были такие:
- определяется компетенция органов госдоходов по осуществлению контроля за перемещением специфических товаров через госграницу Республики Казахстан;
- вводится срок вывоза товаров военного назначения, принадлежащих государственным органам или организациям иностранного государства;
- уточняется право Правительства принимать меры, направленные на ограничение оборота специфических товаров;
- предусматриваются изъятия в части осуществления контроля специфических товаров в случае вывоза и ввоза единичных экземпляров боевого оружия военнослужащими и сотрудниками Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов при выполнении боевых и оперативно-служебных задач.
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