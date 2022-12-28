Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О контроле специфических товаров" 28 декабря, сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на совершенствование национальной системы контроля экспорта, импорта, реэкспорта, транзита, а также оказания услуг в сфере специфических товаров.



Основная цель - обеспечение национальной безопасности и соблюдение международных обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения и недопущению незаконной торговли вооружением.

Законом регулируется:

возобновление физического контроля за перемещением специфических товаров через государственную границу Республики Казахстан с государствами-участницами ЕАЭС,

переход на информационное взаимодействие между уполномоченным органом и государственными органами системы контроля специфических товаров при выдаче лицензии,

усиление компетенций государственных органов системы контроля специфических товаров, в том числе при сборе информации при осуществлении экспорта.

8 декабря депутаты Сената на пленарном заседании палаты вернули в Мажилис проект закона "О контроле специфических товаров" со своими поправками.

Правки были такие:

определяется компетенция органов госдоходов по осуществлению контроля за перемещением специфических товаров через госграницу Республики Казахстан;

вводится срок вывоза товаров военного назначения, принадлежащих государственным органам или организациям иностранного государства;

уточняется право Правительства принимать меры, направленные на ограничение оборота специфических товаров;

предусматриваются изъятия в части осуществления контроля специфических товаров в случае вывоза и ввоза единичных экземпляров боевого оружия военнослужащими и сотрудниками Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, специальных государственных и правоохранительных органов при выполнении боевых и оперативно-служебных задач.





