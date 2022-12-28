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В Актобе разыскивают 4-летнего мальчика

В Актобе пропал мальчик 2018 года рождения – Данил Ахунов Фото: Instagram/zello.poisk
В Актобе пропал мальчик 2018 года рождения – Данил Ахунов. Информация о его пропаже поступила в полицию 28 декабря в 9:35, сообщает Zakon.kz.

Двор, откуда пропал Данил Ахунов, расположен по улице Казангапа, 59.

Приметы: рост примерно 120 см, худощавого телосложения, волосы коричневого цвета.

Одет: куртка оранжевого цвета с капюшоном, вязаная шапочка сине-белого цвета с синим бубенчиком, обувь замшевая синего цвета.

"Всех, кто располагает информацией, просим позвонить по телефону "102" или +7771 785 10 58", – говорится в сообщении.

К поискам привлечены наряды комплексных сил полиции, военнослужащие НГ РК и волонтеры.

В Мангистау три недели назад пропала мать пятерых детей. 

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