В Актобе разыскивают 4-летнего мальчика

Фото: Instagram/zello.poisk

В Актобе пропал мальчик 2018 года рождения – Данил Ахунов. Информация о его пропаже поступила в полицию 28 декабря в 9:35, сообщает Zakon.kz.

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