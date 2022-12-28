Аким Алматинской области подарил победителям школьных олимпиад по 100 тыс. тенге

Аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с одаренными школьниками – призерами и победителями международных и республиканских олимпиад. Он поздравил детей с достигнутыми успехами, вручив грамоты и сертификаты на 100 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, благодарственными письмами от имени акима были отмечены педагоги и родители талантливых ребят.



На торжественную встречу с главой региона в Дом культуры города Қонаева были приглашены 50 одаренных детей – победители и призеры олимпиад, конкурсов, соревнований международного и республиканского уровней.



Также в числе почетных гостей присутствовали тренеры олимпийской сборной команды и олимпийского резерва области Асхат Абдыкулов и Хафиз Батырбаев, победители конкурса "Лучший педагог" и др.





Фото: пресс-служба акимата Алматинской области



Как отметил аким области, в рамках поддержки одаренных детей со стороны местной администрации будет реализован ряд мер для стимулирования и создания условий для юных талантов.



"В дальнейшем планируется строительство специализированного лицея-интерната для одаренных детей в городе Қонаеве, открытие оздоровительного и досугового лагеря для одаренных детей в зоне отдыха Маралсай, учреждение премии имени Динмухамеда Кунаева для одаренных детей, создание "Аллеи почета" и прочее". Марат Султангазиев

Также глава региона поздравил подрастающее поколение с наступающим Новым годом.

"Хочу поблагодарить ваших родителей, которые воспитали таких прекрасных детей, и учителей, кто помог вам поверить в себя и приблизиться к мечте. От всей души желаю вам достижения поставленных целей, успеха и благополучия во всем! Пусть новый 2023 год будет наполнен яркими событиями и принесет в ваши дома счастье и благополучие!", – сказал аким.