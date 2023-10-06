Хранители знаний: аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил лучших педагогов региона

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на торжественном мероприятии вручил ключи от автомобиля победителю областного конкурса "Лучший учитель года - 2023" Айткажи Тәлдбеку.

Торжественное собрание было организовано как символ признания и благодарности педагогам за их труд и вклад в развитие общества.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В своем выступлении глава региона особо отметил, что президент страны Касым-Жомарт Токаев придает большое значение сфере образования и предпринимает меры для поддержки и защиты педагогов. Одной из таких мер является повышение заработной платы педагогов на 100 процентов, что является значительным шагом в сторону улучшения условий труда и стимулирования профессионального роста учителей.

"Для 100% повышения заработной платы учителей в Алматинской области из республиканского бюджета на 2023-2025 годы выделено 253,3 млрд. тенге. На доплату за квалификационную категорию 28 923 педагогам на 2023-2025 годы выделено 92,6 млрд. тенге. 26 лучшим педагогам, привлеченным в регионы с дефицитом учителей, на 2023-2025 годы выделено 12,7 млрд. тенге. В этом учебном году на 30% повышена зарплата 1332 педагогов 101 дошкольного образовательного учреждения области. Все эти меры направлены на развитие карьеры учителя и повышение его престижа. Важность учителя в школе, как сказал Ахмет Байтурсынов, остается неизменной независимо от того, каким он является – именно учитель определяет характер школы", – сказал он.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Глава региона отметил, что сегодня работа педагогов является одной из самых важных и почетных профессий. Поскольку именно учителя формируют будущее нашей страны. Педагоги всегда были и остаются маяками развития, которые направляют и вдохновляют молодое поколение на достижение новых высот.

В регионе более 35 тысяч педагогов, сейчас 5623 магистра наук преподают в школах. В настоящее время средние учебные заведения пополняются докторами PhD и кандидатами наук, в общей сложности в области их 22 человека. Эта тенденция является ярким свидетельством роста статуса профессии учителя.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В этом году в регионе введено в эксплуатацию 9 школ. В рамках национального проекта "Комфортная школа" планируется построить 53 школы (на 54,6 тыс. мест).

В завершении торжественного собрания были награждены педагоги, которые проявили особые заслуги в своей работе. 5 педагогов были награждены нагрудным знаком "Почетный работник образования" Министерства образования РК, 20 педагогов – медалью "Еңбек ардагері", 14 педагогов получили "Почетную грамоту" акима области, а 11 педагогов были отмечены Благодарственными письмами акима области.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Важно отметить, что глава государства подчеркнул значимость педагогов в формировании новых качеств нации и выразил необходимость повышения их квалификации. Во исполнение этого поручения 5 тысяч учителей региона уже прошли специальные курсы, а 3 тысячи педагогов из области успешно обучились в лицее "Білім-инновация". Для реализации уникального проекта было выделено 756 млн тенге из местного бюджета.

Каждый год средства, выделяемые из госбюджета на улучшение положения учителей и развитие образования, увеличиваются. В 2023 году на данное направление было выделено 394 млрд. тенге, что составляет 45 процентов областного бюджета. Финансирование отрасли в этом году увеличили еще на 78 млрд тенге.