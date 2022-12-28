Врачи заявили о царящем хаосе в больницах Китая из-за числа пациентов с КВИ
По их словам, отделения неотложной помощи в больницах заполнены пациентами "в десятки раз сильнее, чем обычно". Кроме того, пожилым людям стало сложно попасть к врачу.
"Машин скорой помощи не хватает. Аппараты ИВЛ и кислородные аппараты в реанимации повсюду", – заявил телеканалу Sky News врач одной из больниц города Шэньяна.
Сообщается также о высоком уровне смертности.
"В отделении не хватает персонала, так как у всех медсестер положительный результат на COVID-19. Сейчас одному человеку приходится дежурить по несколько дней", – заявил врач из больницы Пекина.
Третий специалист рассказал, что пациентам приходится подолгу ждать приема.
Ранее иностранные СМИ сообщали, что почти 37 млн человек могли за одни сутки заразиться коронавирусом в Китае на этой неделе, что делает вспышку заболевания на сегодняшний день в стране самой крупной в мире. Согласно неназванным источникам Bloomberg, которые участвовали в совещании национальной комиссии по здравоохранению Китая, до 248 млн человек, или почти 18% населения, скорее всего, заразились коронавирусом в первые 20 дней декабря. Если эти данные подтвердятся, то будет побит установленный в январе 2022 года предыдущий рекорд – 4 млн заразившихся за сутки.