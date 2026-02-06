#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Мир

Больница торговала органами умерших пациентов в Санкт-Петербурге

Органы, больницы, преступления , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 21:00 Фото: freepik
В Петербурге раскрыли схему нелегальной торговли органами и тканями умерших пациентов, осуществлявшейся через морг местной больницы, сообщает Zakon.kz.

На данный момент, как пишет "Газета.ru" со ссылкой на главное следственное управление региона, задержаны заведующий патолого-анатомическим отделением и учредитель коммерческой фирмы.

Речь идет об Александровской больнице города. По данным следствия, представитель частной медкомпании вступил в сговор с заведующим моргом больницы. Медик получал от "клиента" не менее 500 тыс. рублей (более 3 млн тенге) в месяц за продажу органов и тканей умерших пациентов.

В дальнейшем биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников.

Между тем россиянка приехала в Казахстан продать свою почку за 25 млн тенге, но получила срок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Человеческими органами торговала ОПГ в Казахстане
11:30, 18 октября 2023
Человеческими органами торговала ОПГ в Казахстане
Пациент выпал из окна больницы в Актау
00:39, 11 марта 2023
Пациент выпал из окна больницы в Актау
Сыновья умершего пациента жестоко избили врачей⁠⁠ Талгарской больницы
20:47, 19 сентября 2023
Сыновья умершего пациента жестоко избили врачей⁠⁠ Талгарской больницы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: