Больница торговала органами умерших пациентов в Санкт-Петербурге

В Петербурге раскрыли схему нелегальной торговли органами и тканями умерших пациентов, осуществлявшейся через морг местной больницы, сообщает Zakon.kz.

На данный момент, как пишет "Газета.ru" со ссылкой на главное следственное управление региона, задержаны заведующий патолого-анатомическим отделением и учредитель коммерческой фирмы.

Речь идет об Александровской больнице города. По данным следствия, представитель частной медкомпании вступил в сговор с заведующим моргом больницы. Медик получал от "клиента" не менее 500 тыс. рублей (более 3 млн тенге) в месяц за продажу органов и тканей умерших пациентов.

В дальнейшем биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников.

