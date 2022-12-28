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Устроившему стрельбу в университете первокурснику из Перми вынесли приговор

приговор Фото: скриншот видео
Устроившему стрельбу в университете первокурснику Тимуру Бекмансурову Пермский краевой суд вынес приговор, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, 4 месяца длилось судебное производство. Прокурор просил приговорить Бекмансурова к пожизненному лишению свободы, родственники погибших и пострадавшие требовали того.

Отмечается, что подсудимый не отрицал вину, однако просил не назначать ему пожизненное наказание.

"Бекмансурову Тимуру Маратовичу назначается наказание в виде пожизненного лишения свободы", – огласил приговор судья.

Нападение на Пермский университет произошло 20 сентября 2021 года. Тогда первокурсник убил шестерых и ранил 47 человек.

Сам преступник был ранен при задержании и долгое время находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Бекмансурову провели несколько операций и ампутировали ногу.

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