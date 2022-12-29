Умер британский актер из сериала "Чисто английские убийства"

В возрасте 86 лет ушел из жизни британский актер и комик Джон Бёрд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, умер артист в канун Рождества в доме престарелых в Западном Сассексе.

"Глубоко опечален известием о том, что великий Джон Бёрд покинул нас. Один из самых скромных людей и самый блестящий из сатириков", - написал коллега актера Рори Бремнер в соцсетях.

Бёрд известен благодаря регулярному участию в шоу "Бремнер, Бёрд и Форчун" от Vera Productions, которое транслировалось в течение 16 сезонов на Channel 4. Последний эпизод вышел в 2008 году. Среди других работ Бёрда это роли в драматическом сериале "Чисто английские убийства", криминальной комедии "Джонатан Крик" и детективном шоу "Инспектор Морс".

