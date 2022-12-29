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Токаев поздравил шахматистку Динару Садуакасову с "серебром" ЧМ в Алматы

Токаев поздравил Динару Садуакасову с успешным выступлением на ЧМ по шахматам Фото: akorda.kz
29 декабря Касым-Жомарт Токаев поздравил Динару Садуакасову, завоевавшую серебряную медаль в дисциплине рапид на Чемпионате мира по шахматам в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Поздравление президента опубликовано в Telegram-канале Акорды.

Глава государства отметил, что в Казахстане гордятся достижениями казахстанских шахматистов на мировом первенстве.

"По его словам, успехи наших спортсменов на международных турнирах служат ярким свидетельством высокого уровня отечественной школы шахмат и вдохновляют молодежь активно заниматься этим видом спорта", – говорится в сообщении.

Кроме того, президент пожелал талантливой шахматистке Динаре Садуакасовой новых побед и ярких свершений.

Вместе с тем глава государства передал теплые пожелания Жансае Абдумалик, которая также добилась высокого результата на чемпионате мира в Алматы.

28 декабря Динара Садуакасова завоевала "серебро" на ЧМ в Алматы. На ЧМ-2022 по блицу и рапиду в Алматы казахстанка уступила китаянке Тань Чжунъи. По итогам 11-ти туров обе шахматистки набрали по 8,5 очка.

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