Экстрасенс рассказал, на что укажет погода в новогоднюю ночь

По погоде в новогоднюю ночь 31 декабря можно определить, какой год ожидает впереди. Об этом рассказал экстрасенс, мастер оккультных наук Андрей Харрис, сообщает Zakon.kz.

В беседе с интернет-изданием "Пятый канал" он отметил, что есть несколько погодных критериев, определяющих будущее.

"Первый критерий погоды на Новый год – это температура. Холодная, либо теплая ночь с 31 декабря на 1 января. Если ночь холодная, то стоит ожидать достаточно теплой весны и очень жаркого лета. Если же ночь выдалась теплой, то это не очень благоприятный знак. Весна и лето будут достаточно прохладными". Андрей Харрис

Вторым признаком особой погоды на Новый год, по словам эксперта, является наличие осадков. Когда волшебная ночь 31 декабря выдается снежной, то лето бывает дождливым и пасмурным. Многим людям не нравится хмурое небо, однако частые дожди полезны для урожая. Когда ночь, наоборот, оказывается ясной и не роняет ни одной снежинки – лето приходит ярким и солнечным. Осень в таком случае приходит поздно.

"Третий критерий – это ветреность. Если будет очень много ветра в эту ночь, то стоит ожидать череды внезапных событий, которые будут вызывать абсолютное потрясение во всем мире". Андрей Харрис

В том числе экстрасенс призвал обратить внимание на некоторые аномалии 31 декабря. Например, полное отсутствие снега на Новый год. Если пушистые льдинки не украшают землю в новогоднюю ночь – это тревожный знак. Следующий год может стать аномальным как в плане погоды, так и в плане мировых событий. Мастер оккультных наук назвал такое время непредсказуемым, его трансформации могут оказаться шокирующими для людей.

"И последний критерий, его оценивают ранним утром. Конечно, если вы сможете проснуться примерно до семи утра. Это спокойствие. Если утро Нового года тихое и спокойное, нет особого шума и гама, то нас ждет спокойный и хороший год, без сильных потрясений". Андрей Харрис

А вот тревога, беспокойство, ссоры и скандалы январским утром говорят об опасности. Если первые часы рассвета оказались волнительными, то новый год переполнен неприятностями и грустью.

В том числе ясновидящий предупредил, что в каждом регионе погодные условия отличаются, однако влияют определенно на то место, в котором развивались.

"В финале скажу об одном очень редком признаке – это дождь в новогоднюю ночь. Если вы увидели капли дождя, знайте, следующий год будет достаточно прорывным, во всем мире будут совершаться различные открытия, научные движения вперед. Каждый из людей получит шанс реализовать свою мечту". Андрей Харрис

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента на Новый год.