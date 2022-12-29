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Самые востребованные профессии до 2030 года определили в Казахстане

Самые востребованные профессии назвали в Казахстане Фото: Zakon.kz
Эксперты "Центра развития трудовых ресурсов" определили ТОП-25 групп занятий, которые будут наиболее востребованы в 2023-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

ТОП-25 профессий аналитики ЦРТР определяли на наиболее детализированном уровне Национального классификатора занятий.

Он выглядит следующим образом:

  1. Бухгалтеры – 92 тыс. человек;
  2. Охранники, инкассаторы и родственные профессии – 77,8 тыс. чел.;
  3. Продавцы магазинов и их помощники – 70,2 тыс. чел.;
  4. Учителя средней школы по общественным наукам – 45,2 тыс. чел;
  5. Водители и шоферы автомобилей – 45,1 тыс. чел;
  6. Средний медицинский персонал по уходу – 40 тыс. чел.;
  7. Учителя средней школы по естественным наукам – 37,9 тыс. чел.;
  8. Воспитатели в дошкольном образовании – 36,1 тыс. чел.;
  9. Уборщики и прислуга в отелях и аналогичных учреждениях – 34,6 тыс. чел.;
  10. Учителя начальной школы – 32,3 тыс. чел.;
  11. Уборщики в офисах – 25,3 тыс. чел.;
  12. Парикмахеры – 24,6 тыс. чел.;
  13. Прочие учителя средней школы – 23,2 тыс. чел.;
  14. Офисные служащие (общий профиль) – 22,1 тыс. чел.;
  15. Торговцы на улицах и рынках – 21,7 тыс. чел.;
  16. Смотрители и сторожи зданий – 20,6 тыс. чел.;
  17. Прочие повара – 20,5 тыс. чел.;
  18. Прочие неквалифицированные рабочие – 20,2 тыс. чел.;
  19. Фермеры и рабочие по производству смешанной продукции – 19,8 тыс. чел.;
  20. Фермеры и рабочие по выращиванию овощей традиционным способом – 19,6 тыс. чел.;
  21. Водители грузового автомобиля – 17,8 тыс. чел.;
  22. Неквалифицированные рабочие в производстве продукции сельского хозяйства – 16,6 тыс. чел.;
  23. Дворники и уборщики открытых территорий – 16,5 тыс. чел.;
  24. Агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью – 16,2 тыс. чел.;
  25. Штатные юристы – 15,2 тыс. чел.
"Если смотреть на более агрегированный показатель, то можно отметить, что самыми востребованными будут: специалисты-профессионалы в области образования – 12,5% от всей потребности, водители и операторы подвижного оборудования – 8,2%, специалисты-профессионалы в сфере бизнеса и администрирования – 6,8%, работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности – 5,3%, уборщики и прислуга – 5,1%", – сказал заместитель директора Департамента прогнозирования ЦРТР Кайырбек Аяшев.

Наименьшая потребность ожидается в группах "Другие служащие в области администрирования", "Фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства, производящие продукцию для личного потребления", "Ремесленники, рабочие по точным (прецизионным) инструментам, полиграфии и картографии", "Сборщики и испытатели изделий" и "Охотники и рабочие по производству лесной и рыбной продукции".

По прогнозу экспертов, спрос на всех вышеуказанных специалистов до 2030 года составит около 10,5 тыс. человек.

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