Топ-25 востребованных профессий в Казахстане до 2030 года

Эксперты Центра развития трудовых ресурсов (ЦРТР) составили среднесрочный прогноз потребности в кадрах на 2024-2030 годы, в рамках которого были определены топ-25 групп занятий, которые будут наиболее востребованы в ближайшие годы. Об этом Zakon.kz 29 апреля рассказали в Минтруда.

По мнению экспертов, в числе самых "нужных": бухгалтеры, охранники и инкассаторы, водители, учителя, средний медперсонал и воспитатели в дошкольных образовательных учреждениях.

Топ-25 востребованных профессий основывается на актуальном Национальном классификаторе занятий и выглядит следующим образом:

Бухгалтеры – 93 тыс. человек; Охранники, инкассаторы и родственные профессии – 77 тыс. человек; Продавцы магазинов и их помощники – 77 тыс. человек; Водители и шоферы автомобилей – 44 тыс. человек; Учителя средней школы по общественным наукам – 35 тыс. человек; Средний медицинский персонал по уходу – 33 тыс. человек; Воспитатели в дошкольном образовании – 32 тыс. человек; Учителя средней школы по естественным наукам – 31 тыс. человек; Офисные служащие (общий профиль) – 30 тыс. человек; Учителя начальной школы – 26 тыс. человек; Первые руководители учреждений, организаций и предприятий – 24 тыс. человек; Агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью – 24 тыс. человек; Водители грузового автомобиля – 24 тыс. человек; Водители такси – 19 тыс. человек; Повара – 19 тыс. человек; Сварщики – 17 тыс. человек; Повара в заведениях быстрого питания, кроме фастфуда – 17 тыс. человек; Иные учителя средней школы – 16 тыс. человек; Руководители строительных подразделений – 15 тыс. человек; Парикмахеры – 13 тыс. человек; Бригадиры над строителями-монтажниками, строителями-отделочниками, малярами – 13 тыс. человек; Сантехники – 13 тыс. человек; Учителя средней школы по математическим наукам – 12 тыс. человек; Фермеры и рабочие по производству смешанной продукции – 12 тыс. человек; Водители автобусов – 12 тыс. человек.

"В целом, согласно прогнозу аналитиков ЦРТР, в базовом сценарии спрос на новых наемных работников, включая новый спрос и спрос по замещению, суммарно составит 1,9 млн человек. Новый спрос представляет собой прирост численности наемных работников, обусловленный экономическим ростом. Спрос по замещению наемных работников в рамках данного исследования состоит из ожидаемого выбытия наемных работников на пенсию и ожидаемой смертности действующих наемных работников". Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК

По базовому сценарию в совокупном спросе на кадры доля нового спроса составит 58% (1,1 млн человек), а спроса по замещению – 42% (0,8 млн человек). Превышение нового спроса над спросом по замещению отражает динамичный рост экономики, заложенный в плановых документах страны. В базовом сценарии прогнозируемый реальный прирост ВВП составляет порядка 6% ежегодно.

Эксперты ЦРТР отметили, что при оптимистическом сценарии за семь лет ожидается совокупный объем спроса на кадры в размере 2,2 млн человек, а при пессимистическом – почти в два раза меньше – 1,2 млн человек.

Ожидается, что будет продолжаться урбанизация и концентрация населения в мегаполисах:

наибольший совокупный спрос на наемных работников прогнозируется в столице и городах республиканского значения Алматы и Шымкенте. По прогнозам, потребность трех мегаполисов в новой рабочей силе за семь лет составит от 295 до 574 тыс. человек, то есть 25-26% от общереспубликанского показателя, в зависимости от сценария;

на наемных работников прогнозируется в столице и городах республиканского значения Алматы и Шымкенте. По прогнозам, потребность трех мегаполисов в новой рабочей силе за семь лет составит от 295 до 574 тыс. человек, то есть 25-26% от общереспубликанского показателя, в зависимости от сценария; наименьший спрос на рабочую силу будет формироваться в центральных, восточных и северных областях.

"Спрос на новых наемных работников будет повышаться, пока не достигнет первого пика, ожидаемого в 2027 году – тогда прогнозируемая годовая потребность по стране составит 285 тыс. человек. Следующий пик спроса на новых наемных работников прогнозируется в 2030 году – 288 тыс. человек в базовом сценарии", – отметил директор Департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Наибольший спрос на наемных работников ожидается в секторе общественных услуг (образование, здравоохранение, государственное управление), где он составит от 248 до 641 тыс. человек за семь лет, или 21-29% от совокупного спроса.

Также сфера транспортировки и распределения товаров (торговля, транспорт и складирование, услуги по проживанию и питанию) будет нуждаться в кадрах в количестве от 310 до 492 тыс. человек, или 22-26% от совокупного.

В течение 2024-2030 годов в сфере бизнес-услуг (информация и связь, финансы и страхование, операции с недвижимостью, профессиональная и научная деятельность, административное и вспомогательное обслуживание) спрос на наемных работников оценивается в количестве от 208 до 388 тыс. человек, или 17% от совокупного спроса.

За тот же период спрос на наемных работников в промышленности ожидается на уровне 118-261 тыс. человек (10-12% от совокупного), в строительстве в 154-241 тыс. человек (11-13%), в сельском хозяйстве в 100-120 тыс. человек (5-8%), в сфере прочих услуг в 51-99 тыс. человек (4%).

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