Блогер из Актау обеспокоен "исчезновением" Каспия

Комментаторы разделились во мнениях.

Придет вода. Через несколько лет. Такой цикл у Каспия. Было же так и не раз. Очень мелко было лет 35-40 назад. Помню хорошо, с рождения здесь живу.

Я считаю, что это не так страшно, как если бы затапливало город. Море-то не высохнет, это факт, поэтому особой проблемы, думаю нет. А вот, если бы море затопило полгорода, вот это думаю катастрофа;

вернется обратно вода. У нас Капчагай тоже обмелел страшно, потом все вернулось обратно;