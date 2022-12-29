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Блогер из Актау обеспокоен "исчезновением" Каспия

Блогер из Актау обеспокоен "исчезновением" Каспия Фото: скриншот видео
Активист Азамат Сарсенбаев опубликовал очередное видео мелеющего Каспийского моря на странице в Instagram. Блогер отмечает, что "это страшно", сообщает Zakon.kz.
"Чувствую, что в предстоящий купальный сезон многие излюбленные и привычные места в Мангистау изменятся до неузнаваемости...", – говорится в подписи к видео.


Комментаторы разделились во мнениях.

  • Придет вода. Через несколько лет. Такой цикл у Каспия. Было же так и не раз. Очень мелко было лет 35-40 назад. Помню хорошо, с рождения здесь живу.
  • Я считаю, что это не так страшно, как если бы затапливало город. Море-то не высохнет, это факт, поэтому особой проблемы, думаю нет. А вот, если бы море затопило полгорода, вот это думаю катастрофа;
  • вернется обратно вода. У нас Капчагай тоже обмелел страшно, потом все вернулось обратно;
  • Каспий мельчал, но не так масштабно, — пишут одни.

Другие пользователи отмечают, что "это катастрофа".

  • Ой, как страшно, даже не представляю. Море, вернись, пожалуйста;
  • вода закачивается под землю вместо нефти. Сколько нефти качаем столько и закачиваем. 

В последний раз видео обмелевшего Каспия блогер публиковал 5 декабря.

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