Блогер из Актау обеспокоен "исчезновением" Каспия
Фото: скриншот видео
Активист Азамат Сарсенбаев опубликовал очередное видео мелеющего Каспийского моря на странице в Instagram. Блогер отмечает, что "это страшно", сообщает Zakon.kz.
"Чувствую, что в предстоящий купальный сезон многие излюбленные и привычные места в Мангистау изменятся до неузнаваемости...", – говорится в подписи к видео.
Комментаторы разделились во мнениях.
- Придет вода. Через несколько лет. Такой цикл у Каспия. Было же так и не раз. Очень мелко было лет 35-40 назад. Помню хорошо, с рождения здесь живу.
- Я считаю, что это не так страшно, как если бы затапливало город. Море-то не высохнет, это факт, поэтому особой проблемы, думаю нет. А вот, если бы море затопило полгорода, вот это думаю катастрофа;
- вернется обратно вода. У нас Капчагай тоже обмелел страшно, потом все вернулось обратно;
- Каспий мельчал, но не так масштабно, — пишут одни.
Другие пользователи отмечают, что "это катастрофа".
- Ой, как страшно, даже не представляю. Море, вернись, пожалуйста;
- вода закачивается под землю вместо нефти. Сколько нефти качаем столько и закачиваем.
В последний раз видео обмелевшего Каспия блогер публиковал 5 декабря.
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