Судьями Конституционного суда назначены Ерлан Сарсембаев, Асан Ескендиров, Айгуль Кыдырбаева

Депутаты Сената утвердили кандидатуры трех судей Конституционного суда Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев отметил, что каждая палата Парламента самостоятельно назначает на должность трех судей Конституционного суда. А кандидатуры выдвигаются председателем палаты.

"В этой связи предлагаю на должность судей Конституционного суда кандидатуры Сарсембаева Ерлана Жаксылыковича, Ескендирова Асана Кайрулловича, Кыдырбаевой Айгуль Куанышпаевны". Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

Депутаты Сената поддержали кандидатуры судей. Они вступят в новые должности с 1 января 2023 года.



Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Эльвиры Азимовой на должность председателя Конституционного суда Казахстана.