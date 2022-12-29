Назван Топ-3 регионов с активно работающими курьерами

Курьеры и почта оказали услуги на 51, 7 млрд тенге с начала года в Казахстане. Это на 2,5% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы данные Бюро национальной статистики Казахстана 29 декабря, сообщает Zakon.kz.

В сельской местности объем услуг за 11 месяцев текущего года составил 2,6 млрд тенге.

В региональном разрезе самый большой объем курьерских услуг приходится на город Алматы – 29,8 млрд тенге.

В Топ-3 регионов также вошли Астана (5,6 млрд тенге) и Карагандинская область (2 млрд тенге). Меньше всего услуг пришлось на Улытаускую область – на 92,5 млн тенге.

В Астане курьер не довез до клиентов 24 сотовых телефона. Злоумышленник подделывал подписи покупателей в накладных, а гаджеты продавал.





