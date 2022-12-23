В Астане курьер не довез до клиентов 24 сотовых телефона

В столице курьер не довез до клиентов телефоны, заказанные из интернет-магазина. “Предприимчивый” мужчина продал 24 телефона другим лицам, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратился представитель компании по доставке товаров и сказал, что курьер, обманув покупателей, похитил сотовые телефоны.

Злоумышленник подделывал подписи покупателей в накладных, а гаджеты продавал. Полицейские установили личность 26-летнего жителя Кокшетау.

Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (по части 3). Молодой человек находится под домашним арестом. Выясняется его причастность к аналогичным преступлениям.

2 декабря курьер доставил женщине вместо обуви коробку с марихуаной в Абайской области.

