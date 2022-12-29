Токаев: Парламентские выборы должны пройти честно и прозрачно

29 декабря 2022 года состоялось заседание Сената Парламента Казахстана с участием президента Касым-Жомарта Токаева. Председатель Сената Маулен Ашимбаев, озвучив повестку сегодняшнего заседания, поставил ее на голосование, сообщает Zakon.kz.

Глава государства в своей речи отметил, что наша приоритетная задача – сохранить стабильность и безопасность в стране, открыть путь для динамичного развития Казахстана к светлому будущему. Он подчеркнул, что реформы, начатые во всех сферах жизнедеятельности государства, будут продолжены и в следующем году.



"В этом году страна пережила сильное испытание, но мы смогли преодолеть все трудности. Начаты системные реформы во всех отраслях и сферах. Политические преобразования, начавшиеся в 2019 году, в этом году продолжились в новом темпе. Значительно расширился масштаб проводимых реформ. Для нас крайне важно, чтобы все эти преобразования состоялись через общенациональный диалог. В этой связи возрастает и роль Парламента. Я, как глава государства, придаю особое значение предстоящим парламентским выборам. Безусловно, эти выборы должны пройти честно и прозрачно в соответствии с законодательством". Касым-Жомарт Токаев





Фото: akorda.kz



Президент подчеркнул, что постепенно растут возможности граждан участвовать в государственном управлении. Кроме того, благодаря конституционной реформе в стране проведен ряд преобразований.



"Мы перешли на систему президентской республики с сильным Парламентом. Был введен запрет на занятие высших должностей для родственников президента. Сам же президент, занимая свой пост, не должен состоять в какой-либо партии. Все эти требования были закреплены законодательно. Деятельность главы государства будет вне всяких политических сил. Теперь президент избирается только один раз и на семилетний срок". Касым-Жомарт Токаев

Таким образом, как подчеркнул глава государства, не допускается единоличное обладание властью.

"Будут сменяться высшие должностные лица. Политические процессы станут прозрачными, а политическая система будет более устойчивой. Ряд полномочий переданы от президента Парламенту, от центра – регионам. Введена смешанная избирательная система. Повысились роль и статус Парламента. Упрощен порядок регистрации политических партий. Все эти ключевые поправки и изменения внесены в Конституцию. Состоялись общенациональный референдум и президентские выборы. Казахстанцы поддержали и проголосовали за реформы". Касым-Жомарт Токаев





Фото: akorda.kz



Президент подчеркнул, что сфера защиты прав человека в фокусе его особого внимания. Он сообщил, что за последние годы в этом направлении был достигнут значительный прогресс.



"Был введен пожизненный мораторий на смертную казнь. К гражданам, совершившим бытовое насилие, будет применяться более строгое наказание. Осуществляется судебная реформа, где основной акцент делается на верховенстве права, независимости и справедливости судей. Еще раз повторю – обеспечение справедливости и законности – это обязанность государства". Касым-Жомарт Токаев

И этого, как отметил глава государства, от нас ждет общество.

"Поэтому в этом году мы продолжили работу по совершенствованию механизмов защиты прав человека. Уполномоченному по правам человека были предоставлены конституционные гарантии и неприкосновенность. Усилена правоохранительная компетенция Генерального прокурора. Важным шагом стало создание Конституционного суда. Этот орган начнет свою работу с нового 2023 года и будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Уверен, что деятельность Конституционного суда внесет огромный вклад в защиту прав и свобод граждан". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, данный шаг предоставляет нашим гражданам новую возможность защитить свои права и свободы. Такая модель Конституционного суда существует в большинстве развитых стран мира и позволяет установить верховенство Конституции.

"Важно также, что обращаться в Конституционный суд смогут Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека, которые часто имеют дело с обращениями граждан о нарушениях конституционных прав. В ноябре Парламент принял Конституционный закон "О Конституционном суде", который регламентирует порядок его деятельности и определяет принципы конституционного производства". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что при формировании кадрового состава суда должна соблюдаться преемственность, а на председателя Конституционного суда возлагается особая обязанность. В этой связи он предложил на эту ответственную должность кандидатуру Эльвиры Азимовой.

"Эльвира Абилхасимовна – опытный, квалифицированный специалист. Она очень хорошо знает законотворческую работу, сферу международного права, проработала в Министерстве юстиции более 20 лет. Она прошла путь от рядового специалиста до вице-министра. С 2019 года работает Уполномоченным по правам человека. Прошу вас освободить Азимову Эльвиру Абилхасимовну от должности Уполномоченного по правам человека и дать согласие на назначение на должность председателя Конституционного суда". Касым-Жомарт Токаев





Фото: akorda.kz



Депутаты Сената по результатам открытого голосования единогласно поддержали кандидатуру Эльвиры Азимовой.







Фото: akorda.kz



Касым-Жомарт Токаев также предложил кандидатуру Ластаева Артура Ермековича на должность Уполномоченного по правам человека. Депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева.

Фото: akorda.kz



Ранее сообщалось, что Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда с 1 января 2023 года. Соответствующий указ подписал президент 29 декабря 2022 года.

