Политика

Маулен Ашимбаев посетил посольство Ирана и передал соболезнования от президента

председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 16:35 Фото: Telegram/senate_kz
По поручению президента Касым-Жомарта Токаева председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев посетил посольство Ирана в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 марта 2026 года, рассказали в пресс-службе верхней палаты Парламента РК:

"От имени президента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев выразил глубокие соболезнования народу Ирана, а также родным и близким погибших в результате трагических событий. В ходе встречи с Чрезвычайным и полномочным послом Ирана Али Акбаром Джоукаром было отмечено, что Казахстан с особой горечью воспринял известие о трагедии, в результате которой погибли верховный духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи, представители руководства страны и мирные жители, в том числе дети".

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что глава государства последовательно выступает за урегулирование международных конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами при строгом соблюдении норм международного права и Устава ООН.

Спикер Сената отметил, что Иран является близким соседом и партнером Казахстана и подтвердил готовность нашей страны содействовать мирному урегулированию конфликта.

Ранее в Минтранспорта предоставили обновленную информацию по вывозу казахстанцев из стран Ближнего Востока.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
