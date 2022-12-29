Стало известно имя нового уполномоченного по правам человека в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Артура Ластаева на должность уполномоченного по правам человека, сообщает Zakon.kz.

Депутаты Сената поддержали кандидатуру Артура Ластаева.

Артур Ластаев родился в 1983 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Международное право".

В 2006 году был помощником прокурора Бостандыкского района прокуратуры города Алматы. Также был начальником отдела Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере.

Является представителем Генеральной прокуратуры – советником постпредства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

С 2018 по 2022 год был представителем Генеральной прокуратуры в Европе – советником посольства Казахстана в Швейцарии.

С 2022 года – начальник Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.

29 декабря 2022 года состоялось заседание Сената Парламента Казахстана с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

