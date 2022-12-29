Карагандинец обворовывал женщин на свиданиях

В Караганде задержан мужчина, который ходил на свидания ради наживы. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, злоумышленник водворен в ИВС.

По данным правоохранителей, с заявлением обратилась 47-летняя женщина. Она сообщила, что у нее украли деньги и драгоценности. Сумма ущерба составила почти 1,8 млн тенге.

Как выяснилось, потерпевшая работает в одном из кафе, где познакомилась с одним из клиентов.

"Тот пригласил ее на романтический вечер. Утром женщина обнаружила пропажу ключей из сумочки. Оказалось, что новый знакомый, воспользовавшись невнимательностью потерпевшей, украл их. После чего проник в кафе, где прибрал к рукам деньги и ювелирные изделия". Пресс-служба ДП Карагандинской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый 34-летний мужчина.

Он дал признательные показания. Следователи установили причастность злоумышленника к еще одному аналогичному преступлению.

"В данном случае потерпевшей является 29-летняя женщина, у которой подозреваемый украл денежные средства и ювелирные изделия на более чем 700 тысяч тенге". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Злоумышленник водворен в ИВС, заключили в полиции.

Ранее сообщалось, что аферист представился девушкой и убедил инвалида оформить кредит.