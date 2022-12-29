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Опубликован список обладателей грантов в магистратуру на 2022-2023 учебный год

Опубликован список обладателей грантов в магистратуру на 2022-2023 учебный год Фото: Zakon.kz
29 декабря Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2022-2023 учебный год, сообщает Zakon.kz.

"Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители государственных органов, неправительственных организаций, журналисты и представители Альянса студентов Казахстана". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования 

Всего в конкурсе на присуждение образовательных грантов принимали участие 2029 претендентов.

По итогам заседания 1774 человека стали обладателями государственного образовательного гранта, из них 100 грантов – по профильной магистратуре.

Зачисление будет осуществляться до 10 января, а обучение начнется в соответствии с академическим календарем вуза.

С полным списком можно ознакомиться здесь

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Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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